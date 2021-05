Mujeres en reincorporación transforman estereotipos de género en el Caribe

En San Jacinto (Bolívar), territorio de los Montes de María donde se dice que las madres enseñan a sus hijas desde pequeñas el oficio de la costura para tejer sus representativas hamacas llenas de bordados coloridos, el proceso de reincorporación ha dado un vuelco significativo entre quienes decidieron reescribir su propia historia y asumir otra forma de vivir en la legalidad.

Rodeadas del imponente verdor del cerro de Maco, apartadas de los estereotipos de género por los que tradicionalmente se han asociado ciertos oficios exclusivamente con los hombres, y lejos de las agujas e hilos con las que crecieron sus abuelas, ocho madres en proceso de reincorporación de San Jacinto han transformado sus vidas a través de sus propios proyectos individuales de ganadería.

Con el propósito de apostarles a las segundas oportunidades, ahora desde la legalidad y con el acompañamiento de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), en este Mes de las Madres relatan con voz propia cómo sus manos cambiaron la delicadeza de los bordados por el férreo trabajo de campo y los animales. Dicen sentirse orgullosas, en un proceso de crecimiento y aprendizaje constante, tal y como lo cuenta Yolanda*, quien recibió el desembolso de su proyecto productivo en octubre pasado.

“Lo mío viene de la sangre campesina. Mi papá estaba muy relacionado con la parte veterinaria. Nosotros nacimos en el campo y toda la vida me gustó. Ha sido una experiencia muy bonita. A pesar de que yo tengo una discapacidad, que es un problema en una pierna, no se me ha hecho difícil. Es algo que disfruto mucho, ahora que vivo tranquila, en mi proceso de reincorporación”, sostiene Yolanda, de 40 años, y madre de una niña de 5 años.

Ahora, sin temores y sin tener que esconderse, Yolanda disfruta a plenitud de su maternidad. Recoge los frutos de haber creído en la reconciliación y poder concebir a su hija, desde la legalidad, mientras el país daba un vuelco histórico para dejar en el pasado sus días de violencia. “Ser madre, sin duda, transformó mi vida. Es un hermoso regalo y disfruto todos los días. Años atrás, creo que quizá nos parecía imposible o muy difícil”, afirma.

Actualmente, en medio de su rol materno, también distribuye su tiempo entre su proyecto productivo. Tiene cinco cabezas de ganado. Una de ellas parió hace dos meses, y se ha encargado de todo el proceso de su cuidado. Asegura que se le mide casi a todo -desde las 5:00 de la mañana cuando se levanta- entre el cambio de alimentos, arreglo de corrales y demás quehaceres agropecuarios.