Por mal servicio de salud, maestros del Atlántico van a paro por 48 horas

El magisterio del Atlántico, en cabeza de su sindicato ADEA, anunció que continúa en la lucha por un mejor servicio de salud para los maestros, por lo que ha programado un paro por 48 horas exigiendo la calidad de asistencia médica a los educadores por parte de la Clínica General del Norte. Lea: Ante el Congreso se radicará la nueva reforma de la educación

“Estamos teniendo demasiados problemas de docentes con enfermedades crónicas, a los que no les están entregando los medicamentos a tiempo; las citas con los especialistas no tienen agenda, lo mismo pasa con los procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos, que no se atienden con la debida oportunidad. Todo esto ha venido acumulándose, colocando en grave riesgo la salud e integridad de los maestros y maestras”, sostuvo Alberto Ortiz Saldarriaga, presidente Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA.