¡Atentos! Ministerio de Salud dice que no es viable liquidar hospitales de Sucre

También destacan que no es explícito de qué manera se garantizarán los derechos laborales de los trabajadores y servidores de las Empresas Sociales del Estado que se propone liquidar.

“Como resultado del análisis de la información aportada por el departamento de Sucre respecto al plan de acción de implementación de la reorganización de los servicios de salud y teniendo en cuenta las conclusiones de los componentes técnico, financiero y jurídico se señala de acuerdo a lo manifestado por el departamento, que no se dispone de los recursos suficientes para financiar la liquidación de las 4 Empresas Sociales del Estado y poner en funcionamiento la nueva entidad”, indica el documento.

El Ministerio de Salud y Protección Social dio a conocer que no es viable liquidar los hospitales de Sucre ni la creación de una nueva ESE departamental, para integrar estos.

El Gobierno de Sucre había anunciado que busca reorganizar la salud para sanear las ESE que tienen deudas superiores a los $200 mil millones.

¿Qué identificó el Ministerio en el plan de reorganización?

En el componente técnico: no se presenta el proceso de transición, ni el plan de contingencia, ni el impacto de las liquidaciones en la garantía de la prestación de los servicios de salud; no se presenta la propuesta del modelo de atención de la nueva ESE se retoman los portafolios de las 4 ESE a liquidar, entre otros.

En materia financiera: la estimación de los ingresos no responde a un plan de negocio en el marco de la nueva ESE y el contexto de red; no hay metas claras de ingresos, recaudos y pagos; no es clara la proyección de crecimiento de los ingresos, ni cómo se logra la sostenibilidad financiera de la nueva ESE.

Además, la fuente de financiación por solicitud de crédito a Findeter fue considerada no viable por el departamento y no se presenta alternativa alguna.

En el componente jurídico, no se presenta soporte del trámite de modificación del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, entre otros aspectos.