Video: Pánico por falsa alarma de bomba en institución educativa de Bolívar

Un audio que se difundió por WhatsApp y que advertía sobre supuestos ataques con artefactos explosivos a instituciones educativas de Santa Catalina (Bolívar) desató el pánico en esta comunidad en la mañana de este jueves.

Alexander Pitalúa, rector de la Institución Educativa Técnica, Agropecuaria, Sostenible y Ambiental Felipe Santiago Escobar, que cuenta con una sede principal y otras tres sedes anexas en este municipio, manifestó que por el audio, los padres de familia “se atemorizaron y llegaron a las sedes a buscar a los estudiantes”.

Precisó que desde las 7 de la mañana, como es habitual, “en las 3 sedes anexas se encontraban estudiantes de todos los grados trabajando. En la sede principal, debido a que se están haciendo obras de adecuación, teníamos la mitad de los estudiantes, los grados 6, 7, 10 y 11. Pero ante la insistencia de los padres, empezamos a evacuarlos a todos desde las 10:30 de la mañana, aproximadamente”.

Pitalúa destacó que por fortuna, ante el temor de los supuestos atentados, el comandante de Policía del municipio “asistió de manera inmediata a la institución educativa y sus sedes y se hizo la labor, la revisión, las llamadas y acciones pertinentes, y se comprobó la falsedad de la información difundida”.

“Sin embargo, no quisimos ser intransigentes con el temor de los padres. El cuadrante de Policía nos ayudó a organizarlos y les fuimos entregando a los estudiantes. El mismo comandante hizo un llamado a la comunidad a mantener la calma, a no desesperar a los muchachos y a no generar un pánico que fuera a causar alguna dificultad. Poco a poco fueron ingresando los papás y les fuimos entregando a los estudiantes”, anotó.

En un video grabado en una de las sedes se observa a una profesora confundida, que abraza a dos estudiantes tras la repentina evacuación.