10 consejos para cuidar tu salud sexual este 2023

“No podemos perder la percepción del riesgo que supone contraer una infección de transmisión sexual. Algunas como la gonorrea, la sífilis o la clamidia no dan la cara hasta que no están muy avanzadas y pueden tener consecuencias muy desagradables”, explica Miguel Ángel Llamas, biólogo molecular.

3. La píldora no previene contagios. Los métodos anticonceptivos farmacológicos como la píldora, así como los intrauterinos (DIU), quirúrgicos o espermicidas químicos ayudan a prevenir un embarazo, pero no las enfermedades de transmisión sexual (ETS). Por eso se recomienda usar preservativo en todas las relaciones sexuales.

1. Utilizar preservativo ¡siempre! Sobre todo cuando tenemos una vida sexual activa y con múltiples parejas. No solo se trata de prevenir embarazos, sino de protegerse ante cualquier contagio al compartir fluidos. Le puede interesar: Las 6 preguntas que más responden los sexólogos en consulta

¡A cuidarse! Estos niños son más propensos a sufrir asma no viral

¡A cuidarse! Estos niños son más propensos a sufrir asma no viral

4. La PrEP tampoco. La profilaxis preexposición es un método farmacológico útil para prevenir la infección por VIH, pero no para otras patologías como la gonorrea, la sífilis o el virus del papiloma humano (VPH), entre otros.

5. Cuidado con los juguetes. Compartir juguetes no es muy aconsejable, lo más higiénico es que cada uno utilice el suyo, solo y en compañía.

6. Evitar el consumo de alcohol y drogas. La conducta chemsex (consumo de sustancias para facilitar o intensificar la actividad sexual) está de moda, pero expertos aseguran que es responsable de multitud de contagios, así que sugieren evitar su práctica. Lea: Pastillas anticonceptivas: la razón por la que disminuyen el deseo sexual

7. Pruebas de control. Realizarse pruebas periódicas que descarten una infección aportan tranquilidad y un mayor disfrute de las relaciones sexuales. Además, si el resultado fuese positivo, podrías acceder a un tratamiento adecuado lo antes posible.

8. Conocer a fondo las ETS. Entender los efectos que tienen las diferentes enfermedades de transmisión sexual puede ayudar a estar alerta y no actuar por impulso.

9. El porno no es un buen ejemplo. A veces las personas quieren repetir lo que ven en ciertas escenas de pornografía, pero no es la mejor idea. Los actores y actrices porno se hacen pruebas de control en cada rodaje para demostrar que no van a tener riesgo de contagio. Lea también: Colombia: segundo país donde las mujeres ven más porno que los hombres

10. Y de nuevo.... ¡el preservativo, siempre! No esta de más repetirlo, pues es la mejor barrera para protegerse de muchas patologías que pueden perjudicar la salud a largo plazo.