5 consejos eficaces para mejorar el estado de ánimo

1- Despierta positivo:

Sonreír es una buena táctica para lograr mejores ánimos a medida que lo haces, sin importar que no existan ganas de hacerlo. Está conocido por la ciencia que la mente humana puede llegar retribuir esa acción en un mensaje positivo que te llevará a hacerlo nuevamente con sólo pensarlo. Aunque parezca simple, el sonreír muchas veces, cambia tanto la imagen física y personal que proyectas, mejora tu balance emocional y es capaz de hasta contribuir con el estado de ánimo de otros.

2- Organiza tu día:

Las actividades del día serán más fáciles de desarrollar si tienes en mente una idea de cómo y en qué orden realizarlas. De lo contrario podrías no sólo perder parte del tiempo mientras logras cada una, si no que también estarías más propenso a lidiar con niveles de estrés producto de esto.

Está recomendado elaborar primeramente una lista mental y llevarla a una física. Con los avances tecnológicos el teléfono inteligente funciona haciendo uso de app’s como agendas, alarmas o programadores virtuales.

3- Conecta con la música:

Con el tiempo la música se convirtió en una fórmula maestra para mejorar la energía y ánimo de las personas. La reproducción de sonidos en melodías armónicas enviadas al cerebro que generan un grado de relajación óptimo.

La ciencia, según estudios realizados por el neurocientífico Jabob Jolih revela que las canciones más alegres y que podrían funcionar para mejorar nuestro estado de ánimo son: Don’t stop me now -Queen; Dancing Queen – ABBA; Good Vibrations – Beach Boys; Uptown girl – Billy Joel y Eye of the tiger – Survivor.

Sin importar cuál sea el género musical, sólo debes escuchar la música que te hace sentir mejor, ya sea con una lista de reproducción original o recomendada. Todo dependerá de si estás dispuesto a escucharla.