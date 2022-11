5 consejos que te convertirán en un buen amante

Ser un buen amante es relativo, pues se construye de maneras diversas y depende de nuestras experiencias y personalidad, es decir, ser bueno en la cama depende de los gustos, prácticas y estilos de cada persona. Por lo tanto, es posible que nunca encuentres dos amantes iguales, ni serás valorado de la misma forma por diferentes personas.

Cuando hablamos de sexo y erotismo, no existen los extremos, pues no conectar con una persona no significa que alguno de los dos sea malo en la cama.Lea aquí: ¿Qué es un retardante sexual y cómo se utiliza?, expertos lo explican

Sin embargo, etiquetar a alguien como “mal amante” solo nos permite decidir con quién podemos llegar a la cama y si este encuentro se repetirá. Así es como podemos evitar perder el tiempo con aquellos con lo que no congeniamos sexualmente.