Esto es lo que debes saber antes de comprar juguetes sexuales

Esto sucede porque existe una química sexual tan fuerte que puede trascender en otras situaciones. Puede ocurrir que llegues tarde a un evento porque surgió un encuentro sexual de último minuto, que no aguanten las ganas en el lugar en el que estén, eso pasa, afirma.

2. ¿Por qué llego al orgasmo con mi amante y con mi esposo no?

Campo menciona: “Es muy importante saber que, si estoy en una relación extramatrimonial, existen factores como la curiosidad, la adrenalina y todas esas nuevas emociones que están sintiendo. Esa misma emoción la sentiste con tu esposo cuando estaban comenzando y, si permaneces en una relación con tu amante durante mucho tiempo, te pasará los mismo y llegarás al aburrimiento.

Debes saber que el éxito no está en buscar amantes aquí y allá, sino en reactivar con tu esposo lo que vivieron en algún momento e implementar nuevas experiencias para que revivas la llama de la relación con tu esposo tu esposo.

3. ¿Por qué algunas mujeres prefieren estar solteras?

Esto es lo que dice la experta en sexualidad sobre la soltería:

Se duerme mejor. Sin duda, una de las razones que tienen las mujeres para estar solteras es que la calidad del sueño mejora considerablemente, sobre todo aquellas que tienden a despertarse fácilmente por los movimientos, ronquidos o ruidos que hace la otra persona.

Disminuye el estrés. El hecho de no tener una pareja hace que las mujeres dejen de estar pendientes de la otra persona, no tienen motivos para discutir y tampoco tienen que hacer planes que no sean de su agrado. Todos estos factores disminuyen el estrés.

Aumenta el autoestima. El hecho de estar soltera hace que la mujer se preocupe por ser más responsable económicamente y la lleva a ser autosuficientes, por lo que tienen más confianza en sí mismas. Además, tienden a tener más amigos y a ser más sociables con quienes les rodean.