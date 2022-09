Benavides, el máster en sonrisas que quiere cambiar la vida de las personas

Agregó que “mi experiencia, pues ha sido la mejor de toda mi vida, ya que inclusive en la carrera, existen materias que no nos encantan del todo, en la especialidad todas las materias me gustaban y agrégale que viví en una ciudad tan hermosa como Barcelona y el conocer a gente de todas partes del mundo solo agregó puntos a la experiencia”.

Al hablar de sus estudios en España, Benavides comentó que “mi padre es maestro de la Universidad de Barcelona por más de 25 años, él viaja una vez al año para dar una semana presencial como maestro invitado internacional, entonces, no te voy a mentir, ya tenía palancas para que me aceptaran en la UIC”.

Los desafíos...

De los desafíos, el doctor Benavides contó que el más grande es encontrar el balance entre una mordida funcional y unos dientes hermosos.

“Al principio se me rompían con más facilidad las carillas porque alargaba los dientes de los pacientes, pero no hacía cambios en sus mordidas, esto me trajo al principio de mi camino fallas de carillas astilladas, hoy en día hemos desarrollado una técnica moderna la cual llamamos aumento de mordida, la cual nos permite colocar carillas del tamaño ideal y en una mordida totalmente funcional”.

Benavides explicó que los beneficios de las carillas son muchos. “El primero y el más importante es que, al tener cerámica en tu diente, este ya no va a sufrir envejecimiento, no se pigmentará con nada, no pierde el brillo, y la forma difícilmente se desgasta; además de que tienen una duración de más de 30 años”.

Determinó que el costo de las carillas dentales depende muchísimo de cada profesional. “En México oscilan entre los 17 mil hasta los 25 mil y en Estados Unidos pueden costar desde 2500 dólares hasta los 4 mil dólares por unidad”. (Tomar una copa de vino al día no es saludable y te contamos por qué)

Al hablar sobre las desventajas, el doctor, que aparece en redes como @drbenavidesg, dijo: “Bien puestas no hay desventajas, no requieren cuidados especiales y no hay restricción de ningún tipo de alimento, se usan como dientes naturales, y son fáciles de limpiar porque la textura de la cerámica es más tersa que la del esmalte, carillas mal puestas es otra historia”.

Al abordar sobre el caso clínico más complejo que ha tratado, respondió “ahora mismo se me viene a la mente un caso de 15 años de bulimia, donde el paciente ya había desgastado por completo sus dientes y fue una rehabilitación adhesiva con técnicas modernas donde no se hacen endodoncias, ni postes, ni coronas, fue muy retador adherir de manera exitosa, carillas dentales en dientes bastante destruidos”.

Un proyecto pensado para todos

Entre sus proyectos está la idea de crear la pasta botánica Bivir porque sus pacientes les preguntaban qué cuál pasta les recomendaban, la respuesta era una pasta con la menor cantidad de químicos posible, de preferencia sin fluoruro, sin azúcar, sin agentes abrasivos, y como se les hacía difícil recomendar una pasta con esas cualidades, se les ocurrió crearla.

“Una pasta dental que puede ser usada desde bebés hasta adultos, con alto contenido de Aloe Vera, que la hace más costosa que una pasta convencional, pero tiene efectos desinflamatorios naturales, le pusimos a la fórmula clorofila, manzanilla y menta para darle acción antibacteriana natural y una buena sensación de frescura”, comentó.

Finalmente, reveló que entre las metas que le faltan por alcanzar es mantener la calidad a través de los años y crecer como equipo cada año más.

