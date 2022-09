Beneficios de desconectarse de las redes sociales para su salud mental

Jorge Mario Rubio, psicólogo y docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia.

De acuerdo con el especialista, es crucial adoptar de manera voluntaria hábitos “detox” como este, sobre todo porque está comprobado que el uso abusivo de pantallas puede desencadenar el Síndrome Fomo (siglas de “fear of missing out”, es español: miedo a perderse de algo). “Esta consecuencia del exceso de tecnología sí ha sido reseñada por varios autores: consumimos y consumimos tecnología casi por temor a no estar enterados de último minuto”.

En vista de que en torno al “ayuno de dopamina” no hay suficientes datos ni estudios científicos para respaldar su eficacia, según Rubio, lo más adecuado y pertinente es hablar de “desintoxicación tecnológica”, que hace referencia a la misma práctica, pero de una forma más “técnica”. Le puede interesar: Día Mundial de las Redes Sociales: ¿cómo saber si soy adicto a ellas?

Riesgos como estos, sin embargo, no se ha comprobado que estén directamente relacionados con la estimulación que genera el uso de pantallas o de redes sociales.

¿Puede hacerse con todo?

La “desintoxicación” podría aplicarse a otras actividades que causan igual placer (dormir, comer, ejercitarse). No obstante, para el profesional Rubio, asuntos como esos: jugar, relacionarse socialmente y tener sexo son reforzadores de prácticas naturales, muy positivos, “de los cuales no deberíamos privarnos a no ser de que haya una indicación médica”.

En definitiva, privarse de la felicidad en sí misma no tiene sentido alguno, a menos de que se trate de una conducta destructiva, por ejemplo, la adicción a las drogas psicoactivas. “Hay algunas conductas como el consumo de estimulantes (por ejemplo, la cocaína) que generan picos muy altos de dopamina relacionados con síntomas psicóticos y enfermedades como la esquizofrenia”, puntualiza el profesional. Lea también: Filtros de Instagram, los nuevos referentes para las cirugías plásticas

La recomendación para mantener una óptima salud mental, coinciden los expertos, es hacer un uso moderado de este tipo de artefactos tecnológicos (algunos recomiendan máximo dos horas al día), practicar una buena higiene del sueño, comer de forma saludable y utilizar el tiempo de ocio en actividades variadas: caminar, ejercitarse y conversar. Lo ideal es diversificar lo que lo activa, variar en todo aquello que le genera placer.