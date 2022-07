Día Mundial de las Redes Sociales: ¿cómo saber si soy adicto a ellas?

Es un problema que está en auge, ya que nuevos desafíos (“challenges”), aplicaciones o juegos novedosos, no paran de surgir”,

Expertos de salud mental de la Clínica López Ibor

- Hay una pérdida de control. Cuando muchas veces no se es capaz de decidir cómo actuar o cómo no actuar, creando un sentimiento de indefensión hacia uno mismo. Lea: Un algoritmo puede detectar a las personas infelices en redes sociales

- Hay malestar. Aunque su consumo no sea diario, si no tener acceso a internet crea un sentimiento de malestar, es síntoma de alarma.

- Es un regulador del malestar emocional: Cuando la persona depende de las redes para gestionar el malestar emocional es una señal de alarma. Cuando no se puede regular el malestar, se incrementa y fomenta un mayor deseo a realizar la conducta problema.

- Establecer límites y normas de uso del móvil. Ajustar el tiempo de uso y exposición al día de internet.

- Los adultos han de ser el reflejo de los límites de uso. La adicción a las redes sociales y los videojuegos está en pleno auge entre los niños y adolescentes. Por primera vez, la Organización Mundial de la Salud incluyó la adicción a los videojuegos en su clasificación Internacional de enfermedades.

- No usar el móvil en la cama, baño, en momentos consensuados de familia o en actividades programadas con familia o amigos.

- Pedir ayuda a profesionales cuando se tengan dudas o se muestren reacciones adversas difíciles de controlar cuando la situación esté suponiendo ya un problema de conducta. Lea también: 5 cosas que debes pensar antes de publicar en redes sociales

- Las adicciones hay que tratarlas. Aunque haya recaída, la recuperación es posible. Siempre hay oportunidad de aprender de ellas y conseguir dejar de realizarlas.

- No caer en actitud pesimista. Cuando haya recaída o no se vea avance, es importante no caer en una actitud pesimista. Cuando esto ocurra es necesario dejarse guiar por un terapeuta que ayude a ver con claridad las expectativas y posibilidades que la persona tiene.

- Recuperación en fases. Para tratar este tipo de adicciones comportamentales es importante la deshabituación del paciente, que se realiza desde el inicio del tratamiento, con el objetivo de reducir su alto nivel de craving. Una vez logrados estos objetivos se inicia la fase del cambio conductual, donde se favorecen hábitos saludables y de la mejora de las relaciones sociales y familiares.