Beneficios del cannabidiol en la piel: descubra cuáles son

La industria de la belleza con cannabis en Colombia está en crecimiento y evolución. Desde la legalización del cannabis con fines medicinales en 2017, se ha abierto un espacio para la investigación y desarrollo de productos de belleza que contienen extractos de cannabis no psicoactivos, como el CBD (cannabidiol). Lea: Los adictos al cannabis tienen más riesgo de sufrir cáncer de pulmón

De acuerdo con la compañía, lo primero que se debe saber es que el propio organismo del ser humano tiene un sistema endocannabinoide y que el cannabidiol (CBD) actúa indirectamente sobre los receptores de éste. Lo segundo es que el cannabidiol (CBD) no actúa específicamente sobre una patología en particular: no es una “panacea” contra dolencias. Pero sí que es una sustancia “reguladora” de nuestro sistema endocannabinoide y de sus mecanismos de funcionamiento.

Básicamente, cuando se produce un desequilibrio o una descompensación en el sistema endocannabinoide, el cannabidiol (CBD) proporciona una modulación del mismo. Por ejemplo, el CBD puede actuar sobre el sistema inmune o de forma indirecta en un proceso antiinflamatorio, tendiendo a restablecer su estado natural. Por lo tanto, el cannabidiol (CBD) proporciona un efecto regulador sobre una alteración del sistema endocannabinoide humano, causado por ciertas patologías o traumas.

Es importante recalcar que la investigación sobre los beneficios del CBD ha venido avanzando exponencialmente, pero los resultados pueden variar según las patologías de cada persona. Por lo cual siempre es aconsejable buscar la orientación de un profesional de la salud antes de incorporar productos de belleza con CBD en la rutina de cuidado personal.