¿Cómo impacta la menopausia a la mujer?

Durante la etapa de menopausia, la mujer debe darle importancia a la evaluación de su salud y la prevención de ciertas enfermedades, que pueden desencadenarse debido a este periodo de su vida. Este es un llamado que hace la Asociación Colombiana de Menopausia (Asomenopausia), así como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la International Menopause Society (IMS).

Según el Dane, en Colombia la expectativa de vida de las mujeres en el 2020 era de 79,4 años y de los hombres, de 73 años. Sabiendo que en promedio la menopausia llega a los 50 años, las mujeres van a vivir más de la tercera parte de sus vidas en menopausia. Nuestro país tiene más de 6 millones de mujeres mayores de 50 años. (Le puede interesar: Gastronomía venezolana, bienvenida en Colombia)

Los síntomas

“La llegada de esta situación a la vida de toda mujer causa irregularidades menstruales, labilidad emocional, bochornos, dificultad en conciliar adecuadamente el sueño, rechazo de las relaciones sexuales. Estos son algunos de los síntomas que le hacen pensar a la mujer que su cuerpo está cambiando, que no es la misma de antes y que está llegando a una nueva etapa de la vida: la menopausia (temida por algunas). Desafortunadamente, pese a que ya llevamos 21 años de este siglo XXI, aún para muchas mujeres tiene una connotación negativa y se convierte en una verdadera carga”, dice Adriana Camero Lascano, presidente de la Asociación Colombiana de Menopausia, Capítulo Bogotá.

“No solo constituye el paso de la etapa reproductiva a la no reproductiva (ya no se está en la capacidad de tener hijos), con todos los efectos en el organismo que conllevan la disminución de la producción de estrógenos y otros esteroides sexuales, sino que se suman otras situaciones que impactan la vida de la mujer, la salida de los hijos de la casa (síndrome del nido vacío), el retiro de la vida laboral (por pensión de ella y de su pareja), el sentimiento de soledad, el no saber qué hacer con su vida, etc., por lo que representa una etapa real de ajustes en todo sentido”, continúa la experta.

Mejorar la salud

en esta etapa

Existe un abanico de opciones terapéuticas que incluye:

- Implementar rutinas de ejercicio.

- Recomendaciones nutricionales.

- Suspender algunos hábitos como el cigarrillo, el alcohol.

- La organización del tiempo libre y el manejo del estrés.

- Y las farmacológicas como la terapia hormonal de la menopausia (THM). El objetivo de la THM es mejorar la calidad de vida al impactar la sintomatología relacionada con la menopausia, considerando las prioridades para cada paciente y los riesgos individuales.

Recuerda la ginecóloga que mundialmente existen los estrógenos, disponibles en varias presentaciones: orales y los estrógenos conjugados, transdérmicos o percutáneos en forma de parches, geles, spray, el anillo vaginal y los implantes subcutáneos y terapia local con estrógenos conjugados, estriol y promestrieno, algunos de ellos no los tenemos en nuestro país.

Por ejemplo, el pulverizador transdérmico de estradiol es un avance importante, porque facilita la aplicación y dosificación para la paciente, evitando el metabolismo a nivel del hígado. Con este tipo de aplicación a en el antebrazo, hay una muy rápida absorción, haciendo más amigable esta terapia.