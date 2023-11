¿Cómo lograr un blanqueamiento dental casero y económico? Siga estos consejos

En la búsqueda de una sonrisa más brillante muchas personas optan por el blanqueamiento dental. Sin embargo, los tratamientos profesionales pueden ser costosos. ¿Es posible lograr un blanqueamiento dental efectivo y seguro en casa sin gastar una fortuna?

Los especialistas coinciden en que aunque los tratamientos de blanqueamiento en casa no pueden compararse con los profesionales, hay métodos seguros y efectivos que pueden ayudar a aclarar los dientes. Sin embargo, advierten sobre los riesgos de usar productos no regulados o técnicas caseras sin evidencia científica. Lea: Blanqueamiento dental, no es agresivo, pero sí de cuidado

Para el doctor Juan Pérez, odontólogo con más de 15 años de experiencia, “es posible lograr un blanqueamiento dental casero seguro y efectivo, siempre que se sigan las indicaciones adecuadas y se utilicen productos confiables”.