¿Cómo sustituir las gaseosas? 4 opciones económicas y saludables

El acceso a la información y a la pedagogía necesaria en torno al tema es crucial para hacer un tránsito consciente a una alimentación saludable. De ahí que la nutricionista y docente de la Universidad CES, Nelly Castillejo, enfatice en la importancia, no solo de buscar información de forma autónoma y con profesionales, sino de enseñar buenos hábitos a los niños que se tengan a cargo, “esto con el fin de que no sea difícil, en edades posteriores, inculcar el consumo de agua pura”.

El agua es la mejor alternativa para hidratarse, continúa la docente y, en esa misma media, la mejor alternativa para usar como acompañante o sobremesa después de un plato fuerte. Lo único es que "debe ser segura, es decir, potable o hervida si se está en zonas en que no haya disponibilidad".

A continuación cuatro opciones más baratas y deliciosas, en caso de que esté pensando reemplazar las gaseosas y demás bebidas azucaradas por alternativas más saludables:

1. Agua saborizada.

Si no le gusta el sabor del agua o no está acostumbrado a beberla, Castillejo recomienda diversificar su sabor hirviéndola con hierbas aromáticas (como la menta o la yerbabuena) y helándola luego para hacerla más refrescante. También puede agregarle trozos de fruta (fresa, guayaba, mango, piña, etc) y hacer más divertido su consumo. Así mismo, puede optar por ponerle simplemente unas gotas o cáscaras de mandarina, limón o naranja. Lo más importante es no añadir azúcar. ¡Disfrute de los sabores naturales!