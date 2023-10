Cuidados paliativos: solo 30% de los pacientes aptos accede a estos servicios

Además de los casos oncológicos, quienes tienen afecciones graves de tipo respiratorio, cardiovascular, degenerativo, renal y mental (demencia, alzhéimer), así como diabetes, malformaciones congénitas no quirúrgicas y VIH, pueden encontrar en los cuidados paliativos una herramienta clínica que los acompañará física, mental, emocional y espiritualmente hasta el último día de su vida.

“Los cuidados paliativos no solo están para aliviar los síntomas clínicos del paciente, sino también para brindar soporte emocional y práctico a él y a toda su familia. Su propósito es darle valor y dignidad a la vida humana hasta la última etapa”, añade Barreto Pérez.

Todo el protocolo se basa en la metodología New Palex®, creada por la institución New Health Foundation para asegurar la calidad en la prestación del servicio de cuidados paliativos. Lea: Cuidados paliativos, no solo en el final de la vida