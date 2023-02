Desmintiendo mitos sobre el agua con limón en ayunas: ¿ayuda a adelgazar?

Sixto Barriga, médico general

Algunas fuentes afirman que el agua con limón podría ayudar a prevenir el cáncer. Esto se basa en la teoría científica de la dieta alcalina y en la premisa de que ciertas células cancerosas no pueden prosperar en un ambiente alcalino. (Le puede interesar: 5 bebidas que te ayudarán a desintoxicarte y desinflamar el abdomen)

El Instituto Americano para la Investigación del Cáncer (American Institute for Cancer) declara que esta afirmación es falsa, ya que los alimentos que come una persona no afectan la acidez de la sangre ni de las células del cuerpo.

¿El agua de limón limpia y desintoxica?

El agua ayuda a eliminar desechos del cuerpo a través de la orina y deposiciones saludables. Pese a eso, no existen evidencias que sugieran que el agua con limón sea mejor que el agua corriente para realizar esta acción.