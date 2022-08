Dormir menos de 4 horas aumenta un 73% la obesidad

La nutrición y el sueño se relacionan de forma bidireccional, es así como el tiempo que se duerme influye en la cantidad y calidad de lo que se come.

Por otro lado, en un congreso científico la asociación norteamericana para el Estudio de la Obesidad, se señaló que el riesgo de sufrir obesidad aumenta un 73% si se duerme menos de cuatro horas por noche, un 50% si se duermen cinco horas, y aumenta un 23% si se duermen seis horas por noche.

Así mismo, la mala calidad de sueño puede provocar trastornos metabólicos, problemas cardiovasculares y otras enfermedades crónicas, sin contar las grandes afectaciones que puede generar en el cerebro, desde un bajo rendimiento en labores del día a día, hasta un factor de riesgo tanto de infarto cerebral como de hemorragia.

Son muchos los factores que influyen en el sueño, como, por ejemplo, si se come en exceso durante la cena, el sueño empeora.

Así se asegura en un estudio publicado en el Journal of Clinical Sleep Medicine, que concluye que el sueño no es solo consecuencia de lo que se come, sino también del tiempo y de su cantidad.

“Dado que la alimentación puede afectar a la calidad del sueño, desde Emma - The Sleep Company, recomendamos consumir más fibra, menos grasas saturadas y menos azúcar a lo largo del día para conseguir un sueño mejor y más reparador. También es importante dar al cuerpo dos o tres horas entre la última comida y la hora de acostarse, para asegurarse de que los alimentos se digieren correctamente”.

Sumado a lo anterior, la experta en investigación da sus recomendaciones para mejorar la calidad del sueño y, a su vez, benefician el plan nutricional que se proporciona al cuerpo.