¿Dudas sobre las incapacidades médicas? Esto es lo que debes saber

¿Qué es?

La incapacidad laboral de origen común corresponde a una enfermedad no profesional, o accidente no laboral, que no tuvo lugar en el sitio de trabajo, es así como un resfriado o una caída en casa de fin de semana, figuran como las principales causas.

¿Quién las paga?

El pago se realiza entre el empleador, Fondo de Pensiones, y Entidad Promotora de Salud (EPS), dependiendo la duración de la misma, así: aquellas que duran entre 0 y 2 días las paga el empleador. Del día 3 al 180 deben ser asumidas por la EPS.