Esta es la nueva tendencia de consumo en alimentación

Las nuevas dinámicas del mundo y la adopción de estilos de vida más conscientes están transformando las tendencias de consumo en la industria alimentaria.

Uno de los movimientos que ha tomado fuerza en Latinoamérica es el ‘plant-based’, como se le conoce en inglés, cuyo objetivo es fomentar un mayor consumo de alimentos de origen vegetal y que los consumidores accedan a nuevas y diferentes fuentes de proteína, derivados de leguminosas, granos, cereales y semillas, tal como lo comentan varios autores en el libro: The Safe and Effective Use of Plant-Based Diets with Guidelines for Health Professionals. Lea aquí: Batch cooking: un método para ahorrar tiempo y dinero en la cocina