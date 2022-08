Esto es lo que pasa cuando aguantas las ganas de orinar

Seguro te ha pasado que estás muy ocupada u ocupado y no puedes pausar lo que estás haciendo para ir a orinar, por lo que “aguantas” las ganas durante horas... o, tal vez, simplemente no te gusta ir a un baño que no sea el tuyo. Lo que no sabes es que a tu cuerpo no le hace bien esperar tanto tiempo, pues es necesario eliminar las toxinas y desechos que se acumulan en la orina. Lea aquí: ¿Cómo reducir el riesgo de padecer cálculos renales?

Ahora te preguntarás ¿cuántas veces habré aguantado las ganas de ir al baño? Seguro muchas, por eso te indicamos las consecuencias de no orinar por un tiempo prolongado.