Estudio: las parejas que más se publican en redes sociales son menos felices

Mientras algunas parejas gritan su amor a los cuatro vientos en las redes sociales, generando en ocasiones admiración e incluso envidia entre quienes no estén pasando por un buen momento en cuanto a relaciones amorosas; otras prefieren disfrutar de su intimidad, sin necesitad del refuerzo y la “validación” que ofrecen los likes y los comentarios.

No obstante, esto no significa que no compartan algunos momentos o hagan referencia a una situación especial de la pareja, como un aniversario, un viaje, un compromiso o el nacimiento de un hijo. Lo cierto es que, cuando esto sucede, las publicaciones las realizan pasado el momento, mostrando lo que vivieron (a veces a modo de resumen o 'collage' fotográfico), sin haber interrumpir su tiempo juntos por figurar en Instagram o en Facebook.