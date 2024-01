Geraldine Fernández pone de relieve la mitomanía: ¿cómo tratar este trastorno?

Castilla Sánchez afirmó que “principalmente, para solicitar ayuda es necesaria la aceptación de que existe un problema”. Asimismo, “es de trascendental importancia reconocer la causa u origen, es decir, identificar por qué miente y qué busca con mentir. Con esta información se plantea hacia dónde va dirigida la ayuda”.

A partir de allí, se les puede ayudar “fortaleciendo su autoestima y amor propio desde la aceptación”, haciéndoles ver que no necesitan impresionar a nadie; “identificando los pensamientos que los conducen a construir una realidad alterna y buscando pensamientos alternativos que disminuyan la aparición de los anteriores”; “rompiendo los rituales obsesivos compulsivos por mentir, donde es importante reducir la ansiedad con técnicas de respiración y relajación”; y trazándoles propósitos de “solo por hoy no hacerlo o no recaer”.

El especialista indicó que “en algunas ocasiones es necesario el tratamiento por especialistas en salud mental, ya sea por psicología clínica y psiquiatría, y en casos excepcionales interdisciplinariamente, dependiendo del caso y la condición clínica que presente el paciente”.