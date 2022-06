La relación de la hepatitis de origen desconocido con la COVID-19

Franklyn Prieto, director de Vigilancia en Salud Pública y Análisis de Riesgo del Instituto Nacional de Salud.

El infectólogo pediatra, Germán Camacho, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología, explica que aunque el Covid-19 (que genera una respuesta inflamatoria importante), no sería una causa directa, este sí puede predisponer al hígado para que una segunda infección desencadene una reacción inflamatoria de mayor gravedad.

“En los niños que tuvieron covid en el pasado el sistema inmunológico queda predispuesto a reaccionar con menor intensidad y cuando llega el otro virus se puede activar”, explicó.

Una segunda hipótesis con más fuerza sobre la causa de la hepatitis de origen desconocido, explican los especialistas, es una reacción por infecciones de Adenovirus, un virus común que puede causar síntomas respiratorios o vómito y diarrea, pero que después de la pandemia puede estar teniendo un comportamiento más grave, debido a las defensas que perdieron los niños durante el aislamiento. Lea aquí: Minsalud investiga el primer caso de la viruela del mono en Colombia

“Los niños durante la pandemia no tuvieron contacto con muchos virus, entonces al no haber tenido contacto con esos virus, no tuvieron las defensas adecuadas, al volver a exponerse, el virus tiene una reacción viral más grave”, dice el infectólogo pediatra Camacho.

Sobre estas dos hipótesis, la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló que el origen de los casos aún está en estudio. “En algunos casos se detectó la presencia del virus SARS-CoV-2, pero esta es una línea de investigación, además de otras, como la del adenovirus”, señaló la OMS.

Una tercera teoría, que hoy la OMS ya catalogó como un mito, señala que el brote de la enfermedad podría estar vinculado con las vacunas contra el covid-19. La autoridad mundial de salud pública sostuvo que la mayoría de los niños afectados no recibió la vacuna contra la Covid-19 y por ahora se descarta que los casos estén relacionados con la vacunación.