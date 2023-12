Los 7 centros de salud que vieron la luz en 2023

Agustina Carmona de Manrique, líder de Puerto Rey.

Y se extendió en palabras invadidas de emoción: “Ha cambiado para bien nuestras vidas. Ya no tenemos que estar preocupándonos por transporte para ir lejos a apartar citas. Ya no es como antes que teníamos que coger turnos para apartar una cita en Puerto Rey porque el médico iba tres veces por semana, dos o ninguna (...) A veces esperábamos hasta un mes por una cita porque no había cupo. Ahora la gente está muy contenta. Solo va, aparta su cita y es atendida enseguida o al día siguiente. Para nosotros es una maravilla”.

Medicina general, odontología, vacunación, enfermería de promoción y mantenimiento de la salud (PYM), toma de muestras ginecológicas, toma de muestras sanguíneas, medicina PYM, urgencias, observación y sala de procedimientos son los servicios de los que disponen en las modernas instalaciones.

Esos mismos servicios llegaron este 2023 a otras cinco poblaciones con obras abandonadas: Barú, Punta Arena, Punta Canoa, Arroyo de las Canoas y Bocachica, mientras que en Los Cerros se adicionó la consulta especializada y el Programa Ampliado de Inmunización (PAI). Lea: Estos son los 8 centros de salud entregados por la administración Dau

Estos son los siete centros de salud que permanecieron inconclusos por años y que el Gobierno de Dau salvó y entregó a las comunidades durante el año 2023.