Los beneficios de la lactancia materna en la salud oral de los niños

De acuerdo con la Dra. De La Torre, “existen estudios que han demostrado que uno de los beneficios de la lactancia materna es favorecer un mayor coeficiente intelectual de los seres humanos, gracias a que un correcto agarre del seno permite que los músculos de la boca, los labios y la lengua ejerzan la presión adecuada para extraer la leche creando un sello y que ocurra el proceso esperado para que el bebé coma por la boca y respire por la nariz haciendo que el bebé obtenga el alimento que lo satisfaga, y después de este ejercicio el bebé dormirá lo necesario para liberar la hormona de crecimiento. Si por el contrario, no ocurre este selle, no hay estimulo correcto para los músculos y la respiración nasal no es efectiva, el bebé no obtiene el alimento necesario y va a tener despertares frecuentes que además de afectar la liberación de la hormona va hacer que el niño permanezca cansado, desconcentrado, ansioso e inquieto impactando en ese desarrollo cognitivo”.