Mara Cifuentes se hará cirugía de feminización facial: ¿en qué consiste?

Mara Cifuentes, quien se dio a conocer en el reality show La Agencia de Caracol Televisión, se practicará este procedimiento con el doctor Ricardo Morales Latorre, el próximo miércoles 18 de octubre, en la clínica Foscal Internacional en la ciudad de Bucaramanga. Lea: Turismo médico: 4 consejos para realizarse una cirugía plástica en Colombia

“Yo quiero que todas las personas que me están mirando y que siempre me han seguido puedan comprender que esta decisión fue tomada desde el amor que tengo por esta transición y por la búsqueda de esta identidad que me ha permitido cumplir todos mis sueños y vivir mi verdadera vida”, precisó Mara.