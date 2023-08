Menopausia, un proceso natural que nos sucede a todas

No, la menopausia no es una enfermedad. De acuerdo con expertos de la Clínica Mayo (EE. UU.), este es un proceso biológico natural que marca el final de los ciclos menstruales. La edad promedio en la que ocurre es a los 51 a 52 años, sin embargo, en algunos organismos se desarrolla a partir de los 40 años o incluso en etapas más tempranas como los 25 a 30 años (menopausia precoz) y sus síntomas suelen durar meses y en algunos casos hasta años. Lea: Menopausia: ¿cómo lidiar con los cambios de humor?

Si bien la menopausia en un proceso biológico natural, los síntomas físicos, como los sofocos y los síntomas emocionales de la misma pueden alterar el sueño, disminuir la energía o afectar la salud mental. Por esta razón es importante diferenciar la menopausia del climaterio, ya que los síntomas de este se pueden presentar hasta 10 años antes de la llegada de la menopausia.

En diálogo con El Universal, la doctora Ana María Holguín Leyva, especialista en menopausia y salud femenina, aclara las diferencias entre estos dos procesos biológicos. Lea: ¿Sexo durante la menopausia? 5 consejos para mejorar tus relaciones

“Las mujeres durante toda nuestra vida atravesamos por diferentes etapas en las cuales debemos consultar, debemos tener un apoyo con nuestra familia, con nuestras amigas, y una de estas etapas importantes es la del climaterio que puede llegar a darse incluso 10 años antes de la menopausia. Se caracteriza por cambios físicos como sudoración, dolores de cabeza o dificultad para dormir”.

De acuerdo con la especialista y vocera de Heel Colombia, es importante que durante la etapa del climaterio las mujeres puedan encontrar apoyo en su círculo familiar y personal. “Esta es una etapa que no debemos callar. Entre las mujeres está la creencia que es mejor no hablarlo, no expresarlo, pero la realidad es que nos pasa a la mayoría y sí nos apoyamos y consultamos con nuestro grupo más cercano seguramente vamos a atravesarlo de una forma saludable”.