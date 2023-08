¿Quieres una piel sana, sin inflamación ni irritación? Sigue estos consejos

Pese a que las causas de aparición de la enfermedad son desconocidas, se debe entender que la dermatitis atópica no es contagiosa de una persona a otra.

Vivir con dermatitis atópica puede ser difícil, pues esta enfermedad provoca alteraciones clínicas que afectan la calidad de vida del paciente y de su familia, no obstante, las terapias de manejo de los síntomas son de gran ayuda. Lea: ¿Qué causa la rosácea, afección que padece el actor Sebastián Martínez?

Tenga en cuenta que, los brotes de dermatitis atópica se pueden evitar si se tiene un cuidado adecuado de la piel, que incluye controlar el estrés y cumplir con el plan de manejo de la enfermedad guiado por el especialista, así como mantener los espacios cerrados a una temperatura fresca.

7 consejos

De igual manera, ponga en práctica los siguientes consejos para tener una piel sana:

1. Báñese con agua tibia, no caliente, y use jabones suaves, que no irriten la piel; lávese con delicadeza, sin frotar.