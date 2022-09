¿Sabe qué es la depresión feliz?, expertos le explican

¿Por qué se oculta este malestar?

Normalmente, las personas que padecen este tipo de depresión no son conscientes de lo que les pasa, o si lo son, se autoengañan porque no quieren aceptarlo. En la mayoría de casos, piensan que su obligación es ser feliz y que no pueden permitirse estar mal.

“Actualmente, vivimos en una sociedad en la que ser feliz es un imperativo”, afirma Rodríguez Pousada. Le puede interesar: Positividad tóxica en redes: ¿es posible ser feliz todo el tiempo?

En cuanto al tipo de personas más proclives a padecer depresión sonriente, no hay un perfil concreto, ya que de ello dependen diversos factores. No obstante, las personas que se autoexigen un alto grado de perfección, tienen más probabilidades de experimentar este tipo de depresión, ya que no van a tolerar sentirse mal y no poder evitarlo.