¿Sabe qué es la perimenopausia? Una etapa que las mujeres desconocen

Álvaro Serna, ginecólogo.

Al tratarse de una etapa fisiológica, es decir, natural, no debe referenciarse como una enfermedad. Entre sus características principales está la caída progresiva de los niveles de estrógenos (la hormona femenina por excelencia), lo que puede desencadenar síntomas evidentes como irregularidad en los ciclos menstruales (estos se alargan o se acortan de manera abrupta) y sensaciones similares a los de la menopausia.

Ahora bien, coinciden los dos expertos entrevistados, estos cambios no se presentan en el 100 % de las mujeres, de acuerdo con Vásquez, suelen ocurrir en cerca de dos tercios del sexo femenino.

Aquellas que no presentan ningún tipo de alteración o señal suelen consultar preocupadas con sus médicos, cuenta Serna, pues piensan que puede ser una mala señal; sin embargo, aclara el profesional, este tipo de alteraciones no tienen que ser vividas por todas las mujeres, es decir, no sentirlas también es normal. De hecho, ocurre casi que al azar, “no hay factores genéticos (hereditarios) que determinen totalmente si una mujer tendrá experiencias significativas durante ese período de transición”.

¿Cómo prepararse y qué esperar?

La mejor forma de prepararse para atravesar estas etapas de la vida (la adultez y la vejez en general) es adoptando estilos de vida saludables. Servirse de una dieta baja en grasas y carbohidratos es clave, apunta Vásquez, incluyendo frutas y verduras. “También hay que realizar ejercicio, tomar el sol, disminuir la ingesta de alcohol y cero tabaco”. Le puede interesar: ¿Cómo impacta la menopausia a la mujer?

Del mismo modo, recuerda el profesional, las mujeres deben ir, al menos una vez al año a revisión médica, “ojalá con un ginecólogo” para sus controles periódicos de citología vaginal y, después de los 50 años, de mamografías.