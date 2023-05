¿Temor a iniciar la conversación? Consejos para hablar de sexo con tus hijos

1. No temas, inicia la conversación: es importante empezar a hablar de salud sexual y reproductiva a una edad temprana, a partir del ciclo de vida en el que se encuentren. Esto les ayudará a sentirse cómodos hablando del tema a medida que van creciendo.

2. Ten apertura y sinceridad: es natural que no conozcas todas las respuestas. Lo importante es tener apertura. Si no sabes cómo responder a sus preguntas, lo recomendable es organizar tus pensamientos y asesorarte antes de responder. Utiliza un lenguaje apropiado para su edad y responde a cualquier pregunta sin caer en estereotipos o brindar información falsa. Lea: ¿Quieres ser el mejor? Cinco cosas que debes hacer antes del sexo

4. Habla de anticonceptivos e ITS: es importante hablar de la prevención y de las prácticas sexuales de riesgo, incluso aunque aún no sean sexualmente activos. Esto les ayudará a tomar decisiones seguras cuando llegue el momento. Incentiva y acompáñalos en su decisión para el uso de los métodos anticonceptivos y los chequeos médicos para la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Lea: ¿Practica sexo oral? Es el principal factor de riesgo de cáncer de garganta

5. Crea un entorno seguro y de apoyo: crea un entorno en el que tus hijos se sientan cómodos hablando de salud sexual y reproductiva contigo. Esto les ayudará a sentirse apoyados, valorados y los animará a acudir a ti con cualquier pregunta o preocupación que puedan tener.

Recuerda que la educación sexual integral es fundamental para que las niñas, niños y adolescentes tomen decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva y sus derechos.