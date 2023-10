Tócate los senos: cuatro pasos para lograr un autoexamen eficiente

No obstante, no se ha demostrado que por sí solo pueda determinar con precisión la presencia de cáncer de seno. Por tanto, no se debe utilizar para reemplazar, sino para complementar, el examen clínico del seno (realizado por un profesional de la salud) y la mamografía. Lea: 74 mujeres en Cartagena han muerto por cáncer de mama en 2023