Una persona fallecida le donó vida a un joven con insuficiencia renal crónica

Cuando me avisaron salí en bola de fuego. De una vez sentí alegría, me puse contento”.

Elkin Solipaz Castro.

Aunque estas líneas puedan sonar o sentirse paradójicas. La realidad es que la donación y trasplante de órganos tiene esa magia de dar vida después de la muerte.

El beneficiario, zapatero de oficio, sintetiza el cambio que ha traído a su vida el trasplante. “Desde que empecé las diálisis, a los 18 años, no orinaba en ningún momento. Era en las diálisis que me sacaban todas esas toxinas y no podía tomar mucho líquido porque me hinchaba, los retenía.

“Tras el trasplante de riñón comencé a orinar. Inicialmente me pidieron tomar seis litros de agua al día, me fueron aumentando y ahora tomo 11 litros para orinar bastante, para que el riñón esté bien. Sigo recomendaciones, como no tomar licor, no cargar cosas pesadas, comer bajo en sal y azúcar, evitar las grasas; he asistido a controles mensuales con el especialista. Pero del resto, mi vida está bien”.