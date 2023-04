Donación de órganos: la realidad en Colombia y los mitos en ‘Pálpito’

La donación de órganos es tendencia gracias a la popularidad de la serie colombiana ‘Pálpito’, disponible en Netflix. No obstante, es preciso aclarar algunos mitos. Lea: 12 mitos sobre la donación de órganos en Colombia

1. Se está muy lejos en la lista de espera. Falso. Se confunde lista con fila. Una persona no puede afirmar que está cerca o lejos del primer lugar en la lista, dado que la probabilidad de recibir el trasplante no depende del orden de llegada a la lista de espera sino de qué tan compatible biológicamente resulte la persona que espera el órgano que proviene de un donante.

2. Se puede acceder a los datos personales de un donante. Falso. La lista de donantes tiene un manejo confidencial, de absoluta reserva y de interés solo para el médico tratante, a quien se le entregan datos anonimizados para evitar que paciente receptor y donante o familia del donante se conozcan entre sí.

3. Es peligroso estar en una lista como donante, pues puedo ser “víctima” de una red delincuencial dedicada al tráfico de órganos. Falso. Hacer parte de una lista (registro) de donantes no “expone” a la persona a ser víctima de robo de órganos. En Colombia, cualquier persona al momento de morir puede ser donante, a menos que en vida haya expresado oposición.

4. Un funeral con ataúd abierto no es una opción para las personas que han donado órganos o tejidos. Falso. El cuerpo del donante se viste para el entierro y se trata con cuidado y respeto, por lo que no hay signos visibles de donación.

5. Soy demasiado viejo para donar. Falso. No hay una edad límite definida para donar órganos. La decisión de usar los órganos se basa en criterios médicos estrictos, no en la edad. No se descalifique prematuramente.