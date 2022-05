12 mitos sobre la donación de órganos en Colombia

Alrededor de la donación de órganos se han tejido toda clase de pensamientos en la sociedad que han traído dificultades al proceso de donación en el país.

En Colombia, gracias a la Ley 1805 de 2016 se considera a todas las personas como potenciales donantes a menos que en vida haya expresado la negativa ante las entidades correspondientes.

En Colombia, hasta septiembre de 2021, según el INS se han obtenido 188 donantes de órganos y 977 donantes de tejidos; se han realizado 660 trasplantes de órganos con donante vivo o cadavérico; 515 con donante cadavérico y 145 con donante vivo.

No obstante, la donación ha caído significativamente, como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Lea aquí: Aumenta escasez de donantes de órganos y tejido: 4.000 pacientes en espera

Por eso, organizaciones de la sociedad civil y gubernamentales que hacen parte de la Red Nacional de Donación y Trasplante de Colombia, se dieron a la tarea de identificar y aclarar estos mitos.

1. Se está “muy lejos” en una lista de espera.

Se confunde lista con fila. No existe una fila de espera, los pacientes no esperan en orden de llegada. Una persona no puede afirmar que está cerca o lejos del primer lugar en la lista, dado que, la probabilidad de recibir el trasplante no depende del orden de llegada a la lista de espera sino de que tan compatible biológicamente, resulte la persona que espera el órgano que proviene de un donante. El tiempo mínimo en lista de espera que se ha observado han sido tres días. No influye el estrato o el dinero. No hay evidencia en Medicina Legal o en la Fiscalía de que hayan existido fallecidos no conocidos a los que les falten órganos.

2. El trasplante de corazón es el procedimiento más complicado.

En general los procedimientos de trasplantes son complejos porque todos requieren de condiciones y conocimientos de alta especialización y un grado de técnica y preparación de muchos años. Quienes conocen del tema y trabajan en la ciencia de los trasplantes, saben que existen trasplantes más complicados que el de corazón, como son los de intestino y pulmón.