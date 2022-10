¿Vives en plenitud? Emma Ailín García nos da 4 secretos para lograrlo

La terapeuta Emma Ailín García, conocida como “Gurú de la calma” por sus 790.000 seguidores en Instagram, tiene más de 30 millones de visualizaciones en redes sociales cada mes, lo que la consolidan como una integrante de la nueva generación de influyentes que transforman vidas en América Latina.

“El cambio es evolución. No temerle al cambio es clave y no temerle al éxito también”, es una frase que se ha hecho guía en el contenido que ha generado en más de tres años de experiencia, ya que el constante llamado a la transformación personal le ha dado el salto de las pantallas móviles a realizar conferencias y varias master classes sobre cómo hacer de la meditación una experiencia positiva diaria.

Tanto ha sido la aceptación en su comunidad que se encuentra trabajando en un nuevo programa personalizado, que tendrá un seguimiento y una red de contención para aquellas personas que se encuentren buscando apoyo.

Nos cuenta que será “un programa que ayudará a las participantes a confiar en ellas, potenciar su autoestima e ir por la vida que deseen”. (Alejandra Parra Rincón y los detonantes que la llevaron al éxito)

Al preguntarle en cómo se define la gurú que ha orientado a muchos a encontrarse a sí mismos, nos respondió: “tengo un tema con definirme, me gusta demasiado no definirme, siento que a veces las etiquetas limitan, entonces cada vez que me pongo una etiqueta, me propongo a la vez a mantenerme abierta en relación a dónde me coloca o pone esa definición”, esta expresión ha trascendido a miles que hoy han aplicado en su vida los consejos de la joven terapeuta.

Secretos que dan vida

La terapeuta plantea 4 secretos para prosperar y vivir en plenitud, que puede considerarse una guía básica para enfrentar retos y tiempos difíciles, estos secretos han nacido de su constante meditación y preparación espiritual.

1. Acciona desde el amor

La terapeuta argentina considera que solo accionando desde dos de las fuerzas más poderosas del mundo (el amor y la compasión) se pueden apreciar los verdaderos milagros.

Desde que encontró su centro, Emma se considera una mujer apasionada por su labor, que no teme en entregar todo para ayudar a otros. Su calidad como ser humano sólo ratifica su sensibilidad ante el mundo.

2. Practica el agradecimiento

Para comenzar a ver el lado positivo de la vida es mejor que abras bien los ojos para que seas testigo de las maravillas que se presentan a diario. Emma Ailín tiene la creencia de que las creencias detrás de los pensamientos son las responsables de manifestar lo que sucede en tu vida, si piensas cosas positivas es muy probable que comiences a atraer lo que quieres.