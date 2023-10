Así mataron a mototaxista en Olaya: el sicario huyó en una moto que robó

“Labores de Policía Judicial establecieron que, durante la huida, Soto Mejía habría disparado contra otro hombre, pero el arma le falló. No obstante, le habría hurtado su moto y huyó en ella”:

Fiscalía General de la Nación

“Amor, voy a salir a rebuscarme, pero no demoro porque la cosa está caliente y no quiero que me pase nada”. Ese fue el mensaje premonitorio que Luis Eduardo Díaz González le habría dicho a su pareja sentimental en la tarde del lunes (23 de octubre). Lea también: Un celular y 5 órdenes de captura: investigan crimen de turista en Marbella