Ataque a bala y persecución deja un herido en San Francisco

La escena cotidiana cambió en cuestión de segundos. Un sujeto armado disparó y de inmediato revolucionó el barrio. “Le dieron a un hombre, está herido”, decía una vecina mientras que otro aseguraba no haber visto lo que pasó. “Escuché los tiros y salí, pero ya no estaban”, mencionó y, como todos, continuó viendo el operativo que adelantaba la Policía en busca del agresor.

La víctima, que todavía no ha sido identificada, estaba frente a una mesa de fritos cuando recibió los balazos en el brazo y el cuello. “La comunidad nos dice que lo llevaron al hospital”, aseguró uno de los uniformados. Siga leyendo: Atraco en el barrio Nariño dejó un muerto y un capturado

Las demás patrullas iban por los callejones del barrio tratando de dar con el hombre que disparó e hirió a su víctima. “Debe estar en alguna casa, pero aún no lo encontramos”, dijo un policía, subió a su moto y continuó la búsqueda. La comunidad no dio más información, aseguraba no saber por qué el hombre había disparado contra el otro. La institución no se manifestó, ni confirmó si logró dar con el paradero del responsable.

Extraña muerte en Turbaco

“Se realizan labores de recolección de material probatorio y evidencia física para judicializar a los responsables”. Así, la Policía de Cartagena dio a conocer en la noche del lunes el homicidio de un hombre en zona rural de Turbaco.

Luis Carlos Cuadrado Salazar tenía 43 años y fue hallado muerto en el sector conocido como Aguas Prietas. Lo encontraron con dos balazos en la cabeza. Las razones de su asesinato son un misterio, la institución dijo que no logró capturas en flagrancia, pero que está investigando. Le interesa: Pareja es capturada por matar y desmembrar a adulto mayor en Zambrano

El cuerpo del hombre está ahora en la morgue de Medicina Legal. Su familia aún no se ha pronunciado.