Condenado por feminicidio: roció a su pareja con alcohol y le prendió fuego

Katia quería dejarlo, pero él no se quería ir de la casa que era propiedad de ella, en el barrio Villas de Aranjuez, sector Caribe.

A las 3:30 p. m. comenzó la discusión. Katia volvió a insistirle que quería dejarlo y entonces él la amenazó con acuchillarla. Mauricio le dijo que no discutiera más o si no le hacía daño. Luego, dice Nelder, Mauricio se retractó y le dijo que era incapaz de hacerle algo. Sin embargo, eso no apaciguó los ánimos y otra vez Mauricio la amenazó con prenderle fuego. Le puedo sugerir: “Siempre discutían”: papá de mujer quemada por su pareja