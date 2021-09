[Video] El vil crimen de Taniuska y su tía que hace un año conmocionó a Colombia

Yo bajé, vi las bicicletas y a ellas montadas, tiradas. Enseguida le dije a mi papá: son las pelas pa’. Me salí corriendo y las vi muertas”.

Dina Romero, madre de la menor.

“Ese día (lunes 14) en la mañana íbamos a montar bicicleta todos, pero como comenzó a llover mi hermana dijo que mejor no. Salí con mi papá a comprar pescados y luego, en la tarde, él me dijo que fuéramos por los lados de Puerto Libertador, a una vereda donde vivimos antes.

“Mi hija estaba en clases en virtual y le di el almuerzo. A las dos de la tarde le dije ‘ya vengo mi amor’ y me fui con mi papá. La dejé sentada dando clases. Esa fue la última vez que vi a mi hija con vida. Yo me la iba a llevar, pero mi hermana me dijo que la dejara, que iban a montar bicicleta”, relata Dina.

De regreso a Montelíbano, Dina debió bajar la velocidad del vehículo que conducía porque había un trancón. Ella pensó que era un accidente.

“Yo bajé, vi las bicicletas y a ellas montadas, tiradas. Enseguida le dije a mi papá: son las pelas pa’. Me salí corriendo y las vi muertas. No me dejaron tocarlas. Se las llevaron de ahí a las 8 de la noche”, recuerda Dina antes de volver a llorar.

