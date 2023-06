Elugencio, el recluso de la Cárcel Gorgona que era inocente y terminó loco

Dejó atrás su deseo por demostrar que no era culpable y comenzó a sobrevivir. Las serpientes venenosas en su camarote eran ahora el motivo por el que no dormía. Tres días o más sin probar alimento le hicieron comer tierra de las paredes y a las semanas sus huesos sobresalían sobre los uniformes que eran distinguidos con números. Es que esa penitenciaría fue hecha bajo un atroz modelo Nazi, según historiadores.

Encerrado en una celda rodeada con alambre púa y paredes grises y humedecidas, Elugencio gritaba que era inocente. No comía, no dormía, tampoco le habla a sus compañeros. Con los días, la impotencia fue menos fuerte y dolorosa que la dureza de la terrorífica prisión.

Elugencio intentó explicar que nada tenía qué ver en eso, pero no lo quisieron escuchar, o por lo menos eso dicen en el pueblo. Era tanto el poder de aquel ganadero que el proceso judicial contra el joven se realizó en tiempo récord. El 15 de febrero Elugencio ya estaba en la prisión rodeada de maleza y aguas profundas viviendo una pesadilla.

Quería escapar o morir, pero no se decidía. Por los pasillos habían historias de reclusos devorados por leones, orangutanes, tiburones y hasta ballenas. Los guardianes amenazaban con matar a punta de torturas a quien tratara de escapar, y no solo eran amenazas. Se estima que más de 150 reos murieron de esa manera. La cobardía reinaba cuando se trataba de guardianes despiadados.

Dicen que mientras alguien le regalaba un plato de comida, Elugencia contaba lo que vivió en La Gorgona. También cuentan que el ganadero que una vez lo culpó siempre lo buscaba para darle ropa o alimentos, pero este lo rechazaba afirmando que él le acabó la vida.

Dos años después hallaron su cadáver en un matorral. Dicen que lo mató la fiebre amarilla, pero otros afirman que un conocido no soportó verlo en ese estado y acabó con sus días.

Hace pocos días me encontré aquí en Cartagena a un familiar lejano de Elugencio y me contó esta historia. También me aseguró que vio al pobre hombre en el matorral donde murió. “Tenía una sonrisa en el rostro, se veía feliz y tranquilo. Parecía como si la paz que le robaron hubiera vuelto a él”, relató.