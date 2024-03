Fuerte incendio en El Pozón arrasó con 4 casas y dejó en la calle a 11 niños

“Yo me metí en la casa para ver qué podía sacar, pero no pude hacer nada. Me caí, me raspé, pero no pude rescatar nada. Yo soy venezolana y no tengo familia aquí. Y por eso lo único que pido es que nos ayuden. Perdí todo, ahí no quedó nada, todo se quemó rapidito, eso no duró ni minutos”.

En el rostro de María Alejandra Pirela Morelos hay dolor, angustia e incertidumbre. Ella tiene tres hijos, todos niños, y es una de las 21 personas que resultaron afectadas por el incendio que arrasó con cuatro casas en la noche de este miércoles 13 de marzo en el barrio El Pozón, sector Isla León.