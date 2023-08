Hombre quemó 3 casas en La Boquilla porque su exmujer no quiso volver con él

Los últimos 15 días han sido una pesadilla para Ana Leidy Morales Barrios, de 36 años. Su expareja sentimental lleva todo ese tiempo amenazándola de muerte y jurando venganza si ella no regresa con él, según cuenta la mujer.

Durante esos días, Ana ha visto como el sujeto entra a su casa, en el sector Esquina Caliente de La Boquilla, y a las de sus parientes, en otros sectores del corregimiento, y destruye todo a su paso, por eso lo denunció en la Estación de Policía de la zona, pero en la noche del domingo todo se salió de control. Lea: Así va el caso de conductor que arrolló a 2 hombres que lo habrían atracado

¡Candela! “Él llegó a eso de las 8 de la noche a la casa y no me encontró. Se puso rabioso, pero comenzó a hablar con unos vecinos tranquilamente y de repente incendió mi rancho. Como a las 9 me avisaron, pero ya no había nada qué salvar. Quedé en la calle”, relata Ana, quien trabaja haciendo peinados africanos.

La mujer dice que la vivienda de madera y eternit tiene apenas un año de construida y que ambos aportaron para la obra. “Él dio dinero para parar la casa, yo reconozco eso, pero la quemó porque seguro no quiere que yo me quede con nada. Me tiene rabia”, señaló. Las llamas arrasaron con sillas, camas, electrodomésticos y dinero en efectivo; además, afectó dos casas contiguas, propiedad de familiares de Ana Leidy. “A él no le importó hacerle daño a mis familiares, ellos también lo perdieron todo por culpa de sus actos irracionales”, dijo Ana, quien tiene dos hijos menores que esa noche, afortunadamente, tampoco estaban en la casa.

El Cuerpo de Bomberos llegó al sitio y evitó que más casas resultaran afectadas y ahora se encuentra estableciendo con qué elemento provocó la conflagración. Está huyendo El señalado, según cuenta Ana, es conocido como ‘Michael’ , tiene 30 años, y se dedica a la albañilería. “El lunes fui a denunciarlo a la Fiscalía y ahora me mandaron para Medicina Legal para que me revisen y conozcan mi caso. Él me maltrató muchas veces”, aseguró la boquillera. Luego de provocar el incendio, el sujeto huyó en una moto y se desconoce su paradero. Su exmujer cree que puede estar escondido en Bocachica, donde tiene a varios parientes.