Mancuso reconoce el crimen de varios periodistas de Córdoba

May 15 - 14:25

Érika le suplicó a su asesino que no la matara: testigos del feminicidio

May 15 - 14:09

May 15 - 11:41

Se refirió concretamente al crimen de Gustavo Rojas Gabalo, más conocido como el Gaba, uno de los personajes más queridos para las clases populares del departamento, señalando que no dio la orden directamente, pero que cree que pudo hacerlo alguno de los comandantes.

Rojas Gabalo fue abordado por un sicario que le propinó varios disparos en febrero de 2006. Sin embargo, logró ser trasladado con vida hasta una clínica de Montería y posteriormente trasladado a Medellín, donde finalmente perdió la batalla por la vida.

"El Gaba fue incluso amigo mío y creo que las autodefensas tuvieron responsabilidad. No sé exactamente si hubo o no, pero a los comandantes se les dio cierta autonomía y desafortunadamente tomaron decisiones, teniendo como base las directrices que les dimos, en el sentido que si tenían algo que ver con la subversión o si estaban atacando los intereses de las autodefensas, podían actuar militarmente contra ellos", dijo Mancuso en sus declaraciones.

Señaló además que dentro de esa autonomía asesinaron a varias personas que nada tenían que ver con el conflicto o en su defecto por la solicitud que hacían algunas personas, pero no dijo exactamente quién habría pedido matar a los periodistas en el departamento.

A los demás periodistas no se refirió de manera particular, indicando que en el marco del proceso ha tenido que reconstruir algunos hechos posterior a la desmovilización de las autodefensas, razón por la cual no puede precisar algunos casos específicos.