“No tenía enemigos”: esposa de Alex Taxi, asesinado a bala en El Pozón

“No era mala persona”

“Él no tenía enemigos y actualmente no estaba trabajando. Muy poco salía de la casa, no sé por qué lo pudieron matar si Jhonatan no era una mala persona”, relata la familiar.

La víctima, de acuerdo con algunos testigos, era popularmente conocido como ‘Alex Taxi’ y vivía en el mismo sector donde sucedieron los hechos.

El cuerpo de Jhonatan quedó dentro de la bicitaxi, luego fue llevado al CAP de El Pozón, pero no tenía signos vitales. “Nosotros vimos que la gente corría y cuando nos acercamos vimos al señor ya muerto ahí en esa bicitaxi”, dijo un testigo que vio cuando ya le habían disparado a ‘Alex Taxi’.

Las autoridades se encuentran investigando los hechos y esperan dar con el paradero de los asesinos. Lea aquí: Sicariato en El Milagro: al ‘Gordo’ lo esperaron sus matones en una esquina