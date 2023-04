Se bañaba en el Canal del Dique en medio de la lluvia y terminó ahogado

Cuenta que ya siendo como las 3 de la tarde, alguien llegó a su casa a decir que ‘el Muñeco’ se había ahogado. “Esa persona les dijo a mis nietas que no lo dijeran tan duro para que yo no me enterara enseguida. Pero escuché y grité: ¿cómo así? Él se ahogó como a 200 metros de la orilla del canal”, precisó el familiar. Lea aquí: Así mataron a ‘Guido Bóxer’, amante de las acrobacias en moto en Cartagena