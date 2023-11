“Trabajadores y berracos”: reacciones por crimen a bala de 2 comerciantes

Debido a la actividad a la que se dedicaban, las autoridades no descartan que se trate de una extorsión. Aunque la Policía Metropolitana no ha entregado información sobre la investigación, este medio conoció que los Giraldo habrían sido extorsionados por las Agc. No es confirmada esta información.

Por el momento, un cuerpo de inteligencia realiza las diligencias para dar con los homicidas, que quedaron grabados en cámaras de seguridad, y servirá como material probatorio y de investigación para esclarecer el hecho. Lea: “Ayuda, busquen una moto”: Gritos de dolor por asesinato de joven en Olaya

Por redes sociales describen a las víctimas como personas amables, sociales, muy trabajadoras y berracas que llegaron a una ciudad diferente para salir adelante.