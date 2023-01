Un hermano muerto y uno herido deja enfrentamiento a cuchillo en Torices

En el sector El Cañito, en Torices, se encontraron dos hombres que no se veían desde hace tiempo, cuando tuvieron una discusión. Le interesa leer: A la cárcel hombre que agredió a su expareja y sus padres

“Lo llevaron a la clínica, allá trataron de reanimarlo, pero no pudieron. Falleció y dejó un hijo de dos meses”, contó la mujer.

Un herido

Vecinos del sector le explicaron a El Universal que hubo un tercer hombre involucrado en la riña. Al parecer, el hermano del fallecido se enfrentó al homicida cuando se dio cuenta cómo había quedado su familiar. Lea también: Tragedia familiar en Fredonia: primo lo mató mientras jugaban con revólver

“Ahora el hermano está herido y del agresor no hay rastro, la Policía no sabe dónde está”, dijeron. Hasta el momento, la institución no se ha manifestado sobre este nuevo hecho de sangre en las calles de Cartagena.