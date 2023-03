¿Cómo se siente abortar? Tres mujeres en Cartagena nos contaron su historia

Se siente como el dolor menstrual pero multiplicado por 10, las contracciones son muy fuertes. El dolor me hacía temblar, tuve que tomarme dos ibuprofeno de 400 miligramos y me inyectaron una ampolla de diclofenaco, que fue lo que finalmente calmó el dolor, pero después me dio fiebre en 40°. (...) Al día siguiente tenía sangrado pero ya me sentía mucho mejor”.

Julieta

Fue un shock muy grande para mí, pues cuando me diagnosticaron esta condición yo asistí al médico precisamente porque no sentía los hilos de mi Dispositivo IntraUterino (DIU). Cuando me realizaron una ecografía transvaginal se percataron de mi patología que tiene como consecuencia infertilidad, entre otras cosas. Siga leyendo: En Mi Voz Confío: católicas trabajan por los derechos sexuales y reproductivos

Me recetaron la misma pastilla que a Julieta y 48 horas después puse otras cuatro bajo mi lengua, a la media hora empezaron las náuseas y la diarrea. Al cabo de una hora tuve fiebre y empezaron los cólicos, los más intensos que he sentido en mi vida. Cuando ya habían pasado dos horas, a eso de las 5 de la tarde, empecé a sangrar. Le recomendamos leer: El recurso de nulidad que busca dejar sin efecto el fallo sobre aborto

Más allá de los motivos mencionados, mi carrera de artista escénica también me impulsó a elegir la segunda opción, pues me encontraba en medio de la realización de mi proyecto de grado, el cual requiere demasiada movilidad física para una embarazada de alto riesgo.

Desde entonces tengo sueños recurrentes, en ellos aparece un niño al cual sostengo en brazos, y al despertar en la confusión de la madrugada pienso en cómo habrían sido las cosas si hubiese escogido la primera opción... pero al salir de aquel trance recuerdo que fue la decisión más sensata, y aunque a veces lo cuestiono, sé que llegará el día en que no me quede ninguna duda de ello. Mientras tanto, desde mi labor de trabajadora social me dedico a orientar a aquellas mujeres que les ha tocado vivir lo mismo que a Julieta y a mí. Lea: Gobierno pide anular fallo que despenalizó el aborto hasta la semana 24

El infortunio de Libia*

Si bien no conozco a Julieta ni a Alexandra no juzgo su decisión, pues en 2016 estuve a punto de tomar la misma. A mis 35 años, ya con dos hijas grandes, descubrí que estaba embarazada otra vez, pese a que me cuidaba con ampollas.

En esa ocasión, a mis 40 años, y con una pareja estable, estaba decidida a ser mamá una vez más. Pero esta idea se esfumó cuando el especialista me dijo que no podía tener al bebé, pues lo más probable es que no sobreviviera hasta el final del proceso. Aquellas palabras me llegaron directo al corazón como puñales, me negué a aceptarlo y llanto tras llanto pasaron dos meses, luego de asimilar que en mis lágrimas no hallaría otra alternativa, entré al quirófano.

Me acosté en la camilla, mi miedo, culpa y remordimiento me acompañaban. Recuerdo que la anestesia no me hizo ningún efecto, pues el dolor que sentí en aquellos 20 minutos, los más largos de mi vida, es indescriptible. Me estaban haciendo un legrado por aspiración, y logré sentir cómo iban vaciando mi útero, dejándome además un vacío en el alma que al paso de dos años nada ha sido capaz de llenar. En aquel quirófano se quedó una parte de mí que jamás recuperaré, a cambio, regresé a casa con esa carga que muchos llaman depresión, la cual he intentado alivianar con la compañía de mis tres hijas.

Una de las banderas que se alzarán este 8 de marzo, conocido como 8M por el colectivo feminista, es la del aborto, y más allá de si esperan que sea libre, seguro y gratuito, se trata de que alrededor de él no haya prejuicios, porque aunque hoy conocemos la historia y los motivos de tres mujeres, ignoramos los de otras miles que se han sometido a este procedimiento y las que lo harán en el futuro, las de esas mujeres que esperan contar su historia igual que Julieta, Alexandra y Libia, pero sin tener que ocultar sus identidades para evitar ser juzgadas.

*Se cambiaron los nombres de las fuentes para proteger sus identidades.